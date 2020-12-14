İspanya'da konut sorunu: Tahliyeler ve pandemide tutulmayan sözler

Barcelona'nın en yoksul mahallelerinden biri olan Ciutat Meridiana'da tahliyeler hayatın istenmeyen bir gerçeği.

Pandemi sırasında bile, evlerini kaybetmekle karşı karşıya kalan insanlar her hafta belediye binasında mahalle sakinlerinin oluşturduğu dernekle birlikte toplanıyor.

Ülkede geçtiğimiz Mart ayında Covid-19 krizi süresince tahliyeleri durdurmak üzere bir yasa çıkarıldı.

Yasayla birlikte Başbakan Pedro Sanchez de, "Bu ekonomik koşullar altında kimse evini kaybetmeyecek. Kimse evinden tahliye edilmeyecek" sözünü verdi.

Ancak Ciutat Meridiana'da durum hiç de öyle olmadı. Nitekim tahliyelerle mücadele eden pek çok kişi, yasanın çıkmasından sonra dahi binlerce kişinin tahliye edildiğini söylüyor.

Bu duygusal mesele ile birlikte İspanya'nın kronik sosyal barınma eksikliği de tekrar kamuoyunun gündemi oldu ve barınma hakkı konusundaki kamusal tartışmaları alevlendirdi.

'Tahliye şehri'

Dokuz yıldır toplumda tahliyelere karşı mücadele eden mahalle sakinleri derneğinin başkanı Filiberto Bravo, "Buradaki durum çok, çok kötü" diye şikayet ediyor.