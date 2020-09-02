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İspanya'da Kovid-19'da vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 581 arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2020 19:40 | Son Güncelleme

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 581 yükseldi.

İspanya'da Kovid-19'da vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 581 arttı

Sağlık Bakanlığı, dün 470 bin 973 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 8 bin 851 artışla 479 bin 554 olarak güncelledi.

Salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'in yanı sıra Katalonya, Bask, Endülüs, Aragon ve Kanarya Adaları özerk bölgelerinde de yeni vakalarda artış devam etti.

Ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 177 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 194'e çıktığı kaydedildi.

Diğer yandan ülkede son 7 günde Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1831 hasta olduğu ve bunlardan 137'sinin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarının yarısı Madrid ve Katalonya özerk yönetimlerinde bulunuyor.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 390 yeni vaka görüldüğünü duyurdu.

Kovid-19'dan ölü sayısının 1827'ye çıktığı Portekiz'de toplam vaka sayısı 58 bin 633 oldu. (AA)

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