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İspanya'da kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 19:29 | Son Güncelleme

Malaga yakınlarındaki dağlık bölgede 25 santimetre çapında, 107 metre derinliğinde kuyuya düşen 2 yaşındaki Julen'i kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor - Çocuğun bulunduğu tahmin edilen noktaya ulaşmak için açılan 60 metre derinliğindeki yeni kuyudan kurtarma ekibinin indirilmesi planlanıyor

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinin Totalan adlı dağlık bölgesinde 25 santimetre çapında, 107 metre derinliğindeki kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için yürütülen çalışmalar 9. gününü doldurdu.

Annesi ve babası tarafından 13 Ocak pazar polise telefonla kuyuya düştüğü bilgisi verilen çocuğu, kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. İş makineleriyle bölgede gün boyunca çalışan teknik ekip, kuyunun çok derin ve küçük olmasının yanı sıra kötü arazi şartlarından dolayı çalışmalarında zorlanıyor.

Kuyudan çocuğa ulaşma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından dolayı 19 Ocak'ta paralel bir kuyu açmaya başlayan ekipler, çocuğun bulunduğunu tahmin ettikleri noktaya yakın, 60 metrelik yeni bir kuyu açtı ancak zeminden kaynaklı sorunların devam ettiğini açıklayan teknik ekip çalışanları, çocuğa ulaşacak kurtarma ekibinin halen aşağıya indirilemediğini belirtti.

Hazırlanan kurtarma planı kapsamında, ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesinden özel olarak getirilen 8 kişilik maden işçileri kurtarma ekibinin, açılan yeni kuyudan ikişer kişilik ekipler halinde bir kapsülle aşağıya indirilmeleri, burada çekiç veya hava pompalı küçük kazıcı aletlerle 4 metre kadar toprağı kazarak çocuğun bulunduğu kuyuya ulaşmaları öngörülüyor.

Madencilerin 1 metre genişliğinde ve 2,5 metre uzunluğunda bir kapsülle aşağıya indirilecekleri, sırtlarına konulacak yarım saat yeterli olacak oksijen tüplerinden nefes alacakları ve dönüşümlü olarak çocuğun bulunduğu tahmin edilen noktaya ulaşmak için kazı yapacakları belirtiliyor.

Karşılaşılan zorluklardan dolayı madencilerin açılan yeni kuyudan aşağıya indirilmelerine yarın başlanması, kazı ve çocuğa ulaşma çalışmalarının ise 24 saat sürmesi öngörülüyor. Olası yeni zorlukların kurtarma planını değiştirebileceği kaydediliyor.

Öte yandan, günlerdir İspanya'nın gündeminde olan bu olayla ilgili ülke basını internet sitelerinde bölgeden 24 saat canlı yayın yapıyor. İspanyol halkı da çocuğun sağ olarak kurtarılabilmesi ümidiyle bekleyişini sürdürüyor.

Çocukla bu zamana kadar hiçbir iletişim kurulamazken, hayatta olup olmadığına dair de bir bilgi bulunmuyor.

Bir hastalıktan dolayı 2017'de 3 yaşındaki çocuğunu kaybeden talihsiz aile ise Julen'in kurtarma çalışmalarını psikolojik destek veren bir sağlık ekibi ve yakınlarıyla evden takip ediyor.

Savcılık da olayın aydınlatılması için soruşturma yürütüyor.

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