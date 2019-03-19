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İspanya'da "Müslüman Karşıtı Irkçılık ile Mücadele" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

Başkent Madrid'de, aralarında konuşmacı olarak SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı'nın da bulunduğu "İspanya'da Müslüman Karşıtı Irkçılık ile Mücadele" konulu panel düzenlendi

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'deki "Arap Evi"nde düzenlenen "İspanya'da Müslüman Karşıtı Irkçılık ile Mücadele" panelinde, ülkedeki İslamofobik girişimlerin son dönemde artması ele alındı.

Dışişleri Bakanlığına bağlı bir kurum olan "Arap Evi"nin Madrid'deki ofisinde düzenlenen panele konuşmacı olarak, SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı, Granada Üniversitesi Öğretim Üyesi Carmen Aguilera ve Madrid Özerk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alfonso Casani katıldı.

İspanya ve Avrupa'da İslamofobi üzerine iki raporun tanıtıldığı panelde konuşan SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Bayraklı, 2017 Avrupa İslamofobi Raporu'nun içeriğinden alıntılar yaparak, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerdeki İslamofobik saldırılardan örnekler verdi.

Granada Üniversitesinden Aguilera, kişiler ve yönetimlerin değişmesine rağmen İslamofobi sorununun değişmediğine dikkati çekti. İslamofobinin özellikle sosyal medyada çok görüldüğünü belirten Aguilera, İspanya'da İslam üzerine halen yeterli eğitim olmadığını, ülkede 2 milyonu bulan Müslüman nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak siyasi çözümlerin üretilmediğini ifade etti.

Madrid Özerk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alfonso Casani de son dönemlerde İspanya'da yükselen aşırı sağ partilerin, ülke tarihindeki Endülüs Emevileri üzerinden siyaset yapmasını eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Evi İspanya İspanya'da islamafobi SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı

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