İspanya'da ölü sayısı Çin'i geçti

Madrid'deki bir hemşire son 24 saatte yaşananlarla ilgili “İş arkadaşlarımın çoğu ağlıyordu, yakınlarını son kez göremeden tek başlarına ölen hastalar vardı” dedi.İspanya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı, salgının başladığı ülke olan Çin'i geçti. Son 24 saatte 738 can kaybının yaşandığı ülkedeki koranavirüsle bağlantılı can kayıpları 4 bin 434'e yükseldi. Madrid'deki La Paz Üniversite Hastanesi'nde görevli hemşire Guillen Barrio, telefonla AFP'nin sorularını yanıtladı. Oldukça bitkin olduğu belirtilen hemşire Salı gecesiyle ilgili, "Çok zordu, yüksek ateşli hastaları saatlerce bekleme salonunda bekletmek zorunda kaldık. İş arkadaşlarımın çoğu ağlıyordu, çünkü kendi başlarına, yakınlarını son kez göremeden ölen hastalar vardı” diye konuştu. İspanya, 6 bin 820 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'nın ardından en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi. Salgının kontrol altına alındığı ve ölüm oranının azaldığı Çin'deki toplan can kaybı sayısı ise 3 bin 270. İspanya'da sokağa çıkma yasağına rağmen hızla yayılan salgın, ülkedeki toplam vaka sayısını da 48 bine yaklaştırdı. Son 24 saatte kaydedilen vaka 8 bin civarında.

Ölüm oranı durduruldu İspanya Sağlık Koordinasyon Merkezi Başkanı Fernando Simon salgında "henüz zirve noktasına” ulaşmadıklarını ancak "yakın olduklarını” söyledi. Simon, istatistiklerde en uç noktaya ulaşılsa bile önlemleri hafifletmenin salgınla mücadeleye zarar vereceğini söyledi. Simon ölü sayısı artsa da vaka sayısına göre ölüm oranının durdurulduğunu vurguladı. Başkent Madrid ülkeye yayılan salgının merkezi konumunda. Kentteki ölü sayısı bir günde 300 artarak 1800'e ulaştı. Başta Madrid olmak üzere ülkede pek çok hastane tam kapasiteye ulaştı. Artan hastaları karşılamak üzere Madrid'deki büyük bir fuar alanı geçici hastaneye dönüştürülüyor. Bir süredir de başkentteki biz buz pateni pisti morg olarak kullanıyordu. Ülkede yürürlükte olan 15 günlük sokağa çıkma yasağının 30 güne uzatılması tartışılıyor. İspanya parlamentosun olağanüstü hal durumunu 11 Nisan'a kadar uzatması bekleniyor. Vakaların yüzde 14'ü sağlık çalışanı Ülkede sağlık çalışanları arasında da binlerce vaka var. Hastalığa yakalananların en az yüzde 14'ünü doktorlar ve sağlık çalışanları oluşturuyor. Sağlıkçılar maske ve eldiven gibi temel koruyucu malzemelerin eksikliği nedeniyle hükümete çok sayıda dava açtı.