HABER

İspanya’da ölümden dönenleri tabutlarda canlı taşıma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

İspanya’nın kuzeybatı kesiminde Galiçya bölgesinin Nieves kasabasında Orta Çağ’dan bu yana süren bir gelenekle, her yıl olduğu gibi bu yıl da ölümcül hastalıktan kurtulan kişileri tabuta koyup taşıma töreni yapıldı.Saint Martha’yı anma adına yapılan yortunun 9.

İspanya’da ölümden dönenleri tabutlarda canlı taşıma töreni

İspanya’nın kuzeybatı kesiminde Galiçya bölgesinin Nieves kasabasında Orta Çağ’dan bu yana süren bir gelenekle, her yıl olduğu gibi bu yıl da ölümcül hastalıktan kurtulan kişileri tabuta koyup taşıma töreni yapıldı.
Saint Martha’yı anma adına yapılan yortunun 9. gününde ölümcül hastalıktan kurtulan 6 kişi yine canlı olarak konuldukları tabutlarda yakınları tarafından taşındı. Tabutlar, Martha Kilisesi ve mezarlığı etrafında 45 dakika dolaştırıldı. Yüzlerce kişi sokakların iki yanına dizilerek, yapılan tabut taşıma törenini izledi.

İspanya’da ölümden dönenleri tabutlarda canlı taşıma töreni

İspanya’da ölümden dönenleri tabutlarda canlı taşıma töreni

İspanya’da ölümden dönenleri tabutlarda canlı taşıma töreni

İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...
Çocuklar için ‘Çılgın Parkur’ başlıyorÇocuklar için ‘Çılgın Parkur’ başlıyor
Japon geline Türk düğünüJapon geline Türk düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Çin'in deney odası: Şanghay

Burası dünyanın en kalabalık ülkesinin göz bebeği

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.