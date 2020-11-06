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İspanya’da polis barikatı şüpheli aracı durdurmaya yetmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 11:48 | Son Güncelleme

İspanya’da polis, bir şüpheli aracı durdurmak için önüne barikat kurdu.

İspanya’da polis, bir şüpheli aracı durdurmak için önüne barikat kurdu. Şüpheli şahıs ise polisin kurduğu barikatın üzerinden geçerek kaçtı.
İspanya, sokaklarda silah seslerinin yankılandığı bir polis takibine sahne oldu. Yürekleri ağızlara getiren kovalamaca, İspanyol polisinin müdahaleye hazırlıksız yakalanmasının ardından trajik komik bir hal aldı. İspanya’da şüpheli bir ticari araç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polisin ateş açmasına rağmen kaçmaya devam eden sürücü İspanya sokaklarını bir birine kattı. Polis ekipleri ise o sırada aracın ilerlediği yol üzerine barikat kurarak şüpheli aracı durdurmak istedi. Ancak müdahaleye hazırlıksız yakalanan polislerin araçlarını yola park etmesi yeterli olmadı. Ekipler barikatın boş kalan yerlerini odun parçaları ile kapatmaya çalıştı. Fakat polisin bu çabası da yetmedi. Polis barikatını görmesinin ardından ilk önce duran şüpheli sürücü, barikatın zayıf olduğunu fark ederek polisin yola koyduğu odunların üzerinden geçerek kaçmaya devam etti. Trajik komik anlar ise bir görgü tanığının telefon kamerasına yansıdı.

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