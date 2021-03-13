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İspanya'da polis ev yapımı, narko denizaltı ele geçirdi

13.03.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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İspanya'da polis ev yapımı, narko denizaltı ele geçirdi

İspanya'da polis iki tona kadar uyuşturucu taşıma özelliğine sahip, ev yapımı bir denizaltı ele geçirdi. 9 metre uzunluğundaki denizaltı, ülkenin güneyindeki Malaga kentinde bulunan bir depoda bulundu.

İspanya'da polis iki tona kadar uyuşturucu taşıma özelliğine sahip, ev yapımı bir denizaltı ele geçirdi.

9 metre uzunluğundaki denizaltı, ülkenin güneyindeki Malaga kentinde bulunan bir depoda bulundu.

Denizaltı, Avrupa Birliği'nin suçla mücadele kuruluşu Europol'ün ve beş diğer ülkenin katıldığı operasyon kapsamında ele geçirildi.

Polis, ülke genelindeki baskınlarda 52 mişinin gözaltına alındığını, yüksek miktarlarda kokain ve esrarın da ele geçirildiğini duyurdu. Bir uyuşturucu laboratuarının da yok edildiği bildirildi.

Polis fiberglass ve kontraplaktan yapılan denizaltının uyuşturucu kaçakçılığı için hazırlandığını, ancak henüz kullanılmadığını açıkladı.

2019'da ülkenin kuzeybatısında batan bir denizaltıda iki tondan fazla kokain ele geçirilmiş, iki kişi gözaltına alınmıştı.

Denizaltının Kolombiya'dan geldiği tespit edilmişti. Denizaltılar, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye uyuşturucu taşınmasında kullanılıyor.

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