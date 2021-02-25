İspanya’da rapçi Hasel protestoları 9’ncu gününde

İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in 16 Şubat’ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolar 9. gününde devam ederken, ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilerde polis ve protestocular çatıştı.

İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, 16 Şubat’ta Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki Lleida Üniversitesine sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı. Hasel’in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, ülkenin farklı kentlerinde 9. gününde devam etti. Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokaklara dökülerek, Hasel’in serbest bırakılması çağrısını tekrarladı. Vilanovai La Geltru bölgesinde polise taş ve plastik pet şişelerle saldıran protestocular, çöp konteynerlerini ateşe verdi. Protestocular, yangın söndürme tüpleri ile camları kırarak, mağazaları yağmaladı. Katalan polisinin sabahın ilk saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, bir kişi yağma suçundan gözaltına alındı. Polis, halka kendi güvenlikleri için şiddet gruplarından uzak durma çağrısında bulundu.