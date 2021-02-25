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İspanya’da rapçi Hasel protestoları 9’ncu gününde

25.02.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in 16 Şubat’ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolar 9.

İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in 16 Şubat’ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolar 9. gününde devam ederken, ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilerde polis ve protestocular çatıştı.
İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, 16 Şubat’ta Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki Lleida Üniversitesine sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı. Hasel’in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, ülkenin farklı kentlerinde 9. gününde devam etti. Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokaklara dökülerek, Hasel’in serbest bırakılması çağrısını tekrarladı. Vilanovai La Geltru bölgesinde polise taş ve plastik pet şişelerle saldıran protestocular, çöp konteynerlerini ateşe verdi. Protestocular, yangın söndürme tüpleri ile camları kırarak, mağazaları yağmaladı. Katalan polisinin sabahın ilk saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, bir kişi yağma suçundan gözaltına alındı. Polis, halka kendi güvenlikleri için şiddet gruplarından uzak durma çağrısında bulundu.

Barselona’nın kuzeyindeki Manresa’da da protestolar devam ederken, polis karakolunun yakınında toplanan kalabalık polis araçlarına doğru havai fişek fırlattı. Hasel destekçileri, Barcelona’nın, Elche futbol takımını Camp Nou stadyumunda ağırladığı La Liga maçında da gösteri düzenledi. Kent merkezinde ise protestolar önceki gecelere göre daha sakin geçti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde protestocuların şarkılar söylediği görüldü.
Protestoların başlamasından bu yana toplam 110 kişinin tutuklandığı, 82’si polis olmak üzere çok sayıda protestocunun da yaralandığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta plastik merminin isabet ettiği bir kadın gözünü kaybetmişti.

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