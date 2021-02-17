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  4. İspanya’da rapçi Pablo Hasel protestolarının bilançosu: 30 yaralı

İspanya’da rapçi Pablo Hasel protestolarının bilançosu: 30 yaralı

17.02.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in, devlete ve Kraliyet Ailesine yönelik sözleri ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda en az 30 kişi yaralandı, 14 kişi gözaltına alındı.İspanya’da rapçi Pablo Hasel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarla devlete ve Kraliyet Ailesine hakaret ettiği ve terörizmi yücelttiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in, devlete ve Kraliyet Ailesine yönelik sözleri ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda en az 30 kişi yaralandı, 14 kişi gözaltına alındı.
İspanya’da rapçi Pablo Hasel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarla devlete ve Kraliyet Ailesine hakaret ettiği ve terörizmi yücelttiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı. Hasel’in cezaevine götürülmesi, Katalonya bölgesinde bulunan Lleida ve Barcelona kentleri başta olmak üzere Madrid, Valencia ve Zaragoza gibi diğer büyük kentlerde de protesto edilmişti.

Sokaklar savaş alanına döndü
Dün gece Hasel destekçileri tarafından düzenlenen gösterilerde, çöp konteynerlerinin ateşe verilmesi, dükkan camlarının kırılması ve polis araçlarına zarar verilmesi ile sokaklar savaş alanına döndü. Polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale ettiği Hasel protestolarının bilançosu belli oldu. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda, aralarında gözüne plastik mermi isabet eden bir kadının da olduğu 30 kişinin yaralandığını bildirildi. Katalan polisi, 2’si Barselona’da, 4’ü Lleida’da olmak üzere toplam 14 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Ne olmuştu?
İspanya Kralı VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel’in geçtiğimiz cuma günü teslim olması gerekiyordu. Ancak Hasel, yaklaşık 50 destekçisiyle birlikte Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki Lleida Üniversitesine sığınmış, üniversiteye yapılan polis baskını ile tutuklanmıştı. Yönetmen Pedro Almodovar ve oyuncu Javier Bardem de dahil olmak üzere yüzlerce ünlü, Hasel’e destek vermişti.

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