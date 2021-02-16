HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in destekçileri sokaklara döküldü

İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in destekçileri sokaklara döküldü

16.02.2021 23:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da rapçi Pablo Hasel, şarkı sözleri ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeni tutuklanmasının ardından binlerce destekçisi sokaklara döküldü.İspanya’da Kral VI.

İspanya’da rapçi Pablo Hasel, şarkı sözleri ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeni tutuklanmasının ardından binlerce destekçisi sokaklara döküldü.
İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, destekçileriyle birlikte Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki bir üniversiteye sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı.
Hasel’in tutuklanmasının ardından Hasel’in memleketi Lleida ve Barcelona başta olmak üzere İspanya’nın birçok kentinde binlerce Hasel destekçisi sokaklara döküldü. Göstericiler, çöp konteynerlerini ateşe verirken, çevrede bulunan bazı dükkanların da camlarını kırdılar. Göstericiler, Hasel’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.
İspanya Ulusal Mahkemesi, Hasel’i şarkıları ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeni ile hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Hasel’in paylaşımlarını ve şarkı sözlerini "terörizmin yüceltilmesi", krallığa ve İspanyol kolluk kuvvetlerine iftira olarak nitelendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti
Taha suresinin meali ve faziletiTaha suresinin meali ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Şubat koronavirüs tablosu

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama: Bu bir katliamdır

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti

17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti

Kayseri'de zincirleme kaza! Otoyol trafiğe kapandı

Kayseri'de zincirleme kaza! Otoyol trafiğe kapandı

Beyaz Saray'dan Biden'ın Suudi Arabistan'daki muhatabının Kral Selman olduğu vurgusu

Beyaz Saray'dan Suudi Arabistan açıklaması

Son dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık

'Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.