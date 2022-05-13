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İspanya'da regl dönemini ağır geçiren kadınlara hastalık izni verilmesi gündemde

13.05.2022 06:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya meclisinde, şiddetli regl ağrısı çeken kadınlara hastalık izni verilmesini öngören bir tasarı üzerinde çalışma yapılıyor.

İspanya'da regl dönemini ağır geçiren kadınlara hastalık izni verilmesi gündemde

İspanya meclisinde, şiddetli regl ağrısı çeken kadınlara hastalık izni verilmesini öngören bir tasarı üzerinde çalışma yapılıyor.

Medyaya sızan yasa tasarısına göre, kadınlar ayda üç gün, bazı durumlarda beş gün izin kullanabilecek.

Ancak yasa üzerine çalışan siyasetçiler, henüz tasarının son halini almadığını söylüyor.

Eğer tasarı yasalaşırsa, Avrupa'da bir ülkede ilk kez 'regl izni' yasal güvence altına alınmış olacak.

Medyaya yansıyan kadarı bilinen tasarının haftaya kabineye sunulması bekleniyor.

Tasarıya göre, regl izni doktor raporu ile geçerli olacak ve hayatı engelleyecek seviyede ağrı nedeniyle beş güne kadar çıkabilecek.

Regl semptomları hafif olan kadınların izin kapsamına alınması beklenmiyor.

El Pais gazetesindeki habere göre, tasarı, regl semptomlarını bir sağlık durumu olarak tanımlayan anlayış değişikliği getiriyor.

Tasarı, tampon ve ped gibi hijyen ürünlerinden vergi alınmaması, hatta okul ve cezaevi gibi yerlerde bedava verilmesini de kapsıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=CO6avnecF\_c

Kürtaj ile ilgili düzenlemeler de var

Yine tasarı ile, doğum öncesi maaşlı izin süresi de uzatılıyor.

Meclis gündemine getirilen, üreme sağlığı reformu tasarısı, kürtajla ilgili düzenlemeleri de içeriyor.

Yasa tasarısında, 16 ve 17 yaşındakilerin, kürtaj konusunda ailelerinin iznini aramaları şartı da kaldırılıyor.

Ancak güçlü bir Katolik geleneğin olduğu ülkede, doktorlara vicdani sebeplerle kürtaj yapmayı reddetme hakkı da tanınıyor.

Japonya, Tayvan, Endonezya, Güney Kore ve Zambia'da kadınların regl nedeniyle hastalık izni alma hakkı bulunuyor.

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