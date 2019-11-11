İspanya'da sandıktan belirsizlik çıktı

Başbakan Sanchez liderliğindeki PSOE seçimlerin galibi olurken, aşırı sağcı Vox partisi üçüncü güç oldu.Dört yılda dördüncü kez seçime giden İspanya'da Pazar günü yapılan erken genel seçimlerin sonuçları, ülkede hükümet kurulamaması sorununa yanıt verecek gibi görünmüyor. Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) seçimlerin galibi olsa da geçen Nisan'da yapılan önceki genel seçimlerde olduğu gibi parlamentoda 350 sandalyenin 176'sına tekabül eden salt çoğunluğu elde edemedi. PSOE oyların yüzde 28'sini alarak, parlamentoda 120 sandalye kazandı.

Muhafazakâr Halk Partisi (PP) yüzde 21 ile sandıktan çıkan ikinci güç oldu ve parlamentoda 88 sandalye kazandı.

Uzmanlar yapılan seçimlerin İspanyol parlamentosunda yaşanan "blokajı" sona erdiremeyeceği görüşünde. Zira Sanchez'in önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki seçimden ikinci parti olarak çıkan muhafazakâr Halk Partisi (PP) ile bir büyük koalisyona gidilmesi. Ancak her iki parti seçimlerden önce bu seçeneğe sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.