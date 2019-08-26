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İspanya'da savaş uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

Akdeniz'de düşen C-101 tipi savaş uçağındaki İspanyol pilotu arama çalışmaları devam ediyor

MADRİD (AA) - İspanya Hava Kuvvetlerine ait C-101 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Akdeniz'de denize düştüğü bildirildi.

Sivil Koruma ve Murcia özerk yönetimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, C-101 tipi savaş uçağının, ülkenin güneydoğusundaki Murcia kentindeki La Manga del Mar Menor kıyılarının yaklaşık 4 kilometre açığında denize düştüğü kaydedildi.

Düşen uçaktaki İspanyol pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, uçağın düşüş anında pilotun fırlatma koltuğunu kullanmadığı görüldü.

Öte yandan, İspanyol firması CASA tarafından üretilen C-101 savaş uçağının düşme nedeniyle ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.

İspanya'nın doğusundaki Mayorka adasında dün meydana gelen diğer bir olayda da hafif uçak ve helikopter havada çarpışmış ve 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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CASA C- 101 uçağı İspanya savaş uçağı düştü

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