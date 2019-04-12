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İspanya’da seçim kampanyası başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

İspanya’da 28 Nisan’da gerçekleştirilecek genel seçimlerin kampanyası Madrid, Barselona ve Seville kentlerinde düzenlenen mitinglerle başladı.İspanya’da halk genel seçimler kapsamında 28 Nisan’da sandık başına gidecek.

İspanya’da 28 Nisan’da gerçekleştirilecek genel seçimlerin kampanyası Madrid, Barselona ve Seville kentlerinde düzenlenen mitinglerle başladı.
İspanya’da halk genel seçimler kapsamında 28 Nisan’da sandık başına gidecek. Seçime sayılı günler kala, seçim kampanyası resmen başladı. Ülkenin önde gelen siyasi partileri seçim kampanya sürecinin ilk mitingleri için Madrid, Barselona ve Seville kentlerini tercih etti. Muhalefetteki sol partilerden Unidos Podemos, Barselona Belediye Başkanı Ada Colau’un yanı sıra Gerardo Psarello ve Jaume Asens gibi parti liderlerinin de katılımıyla düzenlediği miting ile seçim yarışında yer aldıklarını gösterdi. Pablo Casado liderliğindeki Halk Partisi ise seçim kampanyasının ilk mitingini başkent Madrid’te gerçekleştirdi. Destekçilerine “kabusu” bitirme çağrısında bulunan Casado, “Sanchez’i yenecek tek parti Halk Partisi’dir. Anayasayı savunan merkez-sağ partilerinin, ayrılıkçı, komünist ve sosyalistlerden daha fazla oyu var” dedi.
Vox Partisi lideri Santiago Abascal da başkent Madrid’deki Colon Meydanı’nda miting yaptı.

Favori Sanchez
Yapılan anketler, ülkede yaşanan siyasi sürecin ardından başlatılan seçim kampanyasının ülke tarihindeki en tartışmalı seçim kampanyası olacağını savunuyor. Seçimlerde mevcut İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in partisi İspanyol Sosyalist İşçi Partisi’nin (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi- PSOE) favori olarak gösteriliyor. Sanchez’in kazanması beklenen seçimde ikinciliği ise Ciudadanos Partisi ile lideri Albert Rivera’nın alması bekleniyor.
İspanya parlamentosunda en fazla sandalyeye sahip muhafazakar ve Hristiyan demokrat bir siyasi parti olan Halk Partisi (Partido Popular) yeni lideri Pablo Casado ile seçimlerde mücadele edecek. Anketlere göre, Casado ve temsilcileri seçimde düşen oylarla karşı karşıya kalacak.

Koalisyon bekleniyor
28 Nisan’da yapılacak seçimlerde bir koalisyon hükümeti çıkması öngörülüyor. Koalisyon hükümetinde ise Halk Partisi (Partido Popular) ve Ciudadanos’un birlikte olması bekleniyor. Öte yandan bir diğer olası koalisyonun ise PSOE ile Unidas Podemos arasında olması bekleniyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Şubat ayında düzenlediği basın toplantısında 28 Nisan’da ülkede erken genel seçime gidileceğini ilan etmişti.

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