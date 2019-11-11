İspanya'da seçim sonuçları hükümet kurulmasını zorlaştırıyor

"Büyük koalisyon hükümeti söz konusu olamaz. PP'nin çekimser oy kullanmasını da beklemiyoruz." diyen Abalos, yeni bir erken seçim senaryosunu da dışarıda bırakarak, "ilerici bir hükümet için en kısa sürede çalışmalara başlamayı" taahhüt etti.

Abalos, PSOE'nin, ülke siyasi tarihindeki en büyük rakibi olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile koalisyon yapması gerektiği yönünde bazı basın organlarında yer alan yorumlara cevap verdi.

Seçim sonuçlarını değerlendirmek için bir araya gelen PSOE'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında basına açıklama yapan parti sekreteri Jose Luis Abalos, sağ partilerin dahil olduğu bir hükümetin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Seçimlerden birinci parti çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), sağ partilerle hükümet kurma ya da yeni bir erken seçime gitme olasılıklarına kapıları kapattı.

MADRİD (AA) - İspanya'da pazar günü yapılan erken genel seçimlerden çıkan sonuçlar, hükümet kurmayı daha da zorlaştırdı.

PSOE sekreteri, hükümet kurmaya yönelik görüşmeler için aşırı sağ görüşlü Vox hariç tüm siyasi partilerle temasa geçeceklerini açıkladı.

Seçimlerin ardından oluşan meclis aritmetiğine göre PSOE, 28 Nisan seçimleri sonunda kuramadığı hükümeti şimdi daha kötü şartlarda kurmaya çalışacak.

Hükümeti kurmak için meclisteki 350 sandalyeden 176'sına sahip olması gereken PSOE'nin 120 milletvekili bulunuyor.

PSOE'nin hükümet kurabilmesi için önündeki en zorlu müzakere, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile yapacağı görüşmeler olarak gözüküyor.

Koalisyon hükümetinde ısrar eden ve 28 Nisan'da yapılan seçimlerde kendisine verilen bakan sayısını az bularak 4 ay önce hükümetin kurulmasını engelleyen Unidas Podemos, bir kez daha koalisyon hükümetini şart koyuyor.

PSOE ile Unidas Podemos'un anlaşması halinde, seçimlerden büyük yenilgiyle çıkan ve lideri Albert Rivera'nın istifasıyla zor bir dönemden geçen liberal görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin de buna destek vermesi gerekiyor.

C's, 28 Nisan sonrasında Sanchez ile hiçbir şekilde müzakere yapmayacağını açıklayarak, görüşmeyi bile kabul etmemişti.