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İspanya’da selde ölü sayısı 4’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 19:31 | Son Güncelleme

İspanya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.İspanya’nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

İspanya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.
İspanya’nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Endülüs bölgesinin acil servis ekipleri, Granada bölgesinde kaybolan bir adamın cesedine ulaştıklarını duyurdu. Acil servisten yapılan açıklamada, “Granada’da kayıp olan 36 yaşında bir erkeğin cesedi su ve çamur dolmuş arabasında bulundu” denildi.
Yetkililer, hayatını kaybeden 51 yaşındaki bir kadın ve 61 yaşındaki kardeşinin devrilmiş otomobilin içinde bulunduklarını, üçüncü kişinin ise bir otomobilde sıkışarak can verdiğini açıklamıştı.

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