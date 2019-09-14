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İspanya'da şiddetli yağış 3 günde 6 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 21:48 | Son Güncelleme

Başbakan Pedro Sanchez, yağıştan etkilenen Valensiya, Murcia ve Endülüs bölgelerini ziyaret etti

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini 3 gündür etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Valensiya, Murcia ve Endülüs bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, Albacete ve Alicante'de 2'şer, Almeria ve Granada'da ise 1'er kişinin ölümüne neden oldu.

Yetkililer, son 100 yılın en fazla yağışının görüldüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde yaşayan 4 binden fazla kişinin bulundukları yerlerden tahliye edildiğini duyurdu.

Yağışların etkisiyle Valensiya ve Murcia'da 70'den fazla kara yolunun halen trafiğe kapalı olduğu, sivil yardım ekiplerinin 4 bin 53 yere müdahale etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Kurtarma çalışmalarına 1171 askerin de katıldığı, ayrıca helikopterler ve insansız hava araçları ile havadan destek verildiği bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ve Bayındırlık Bakanı Jose Luis Abalos ile yağıştan en çok etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Sanchez, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağıştan en fazla zarar gören yerlerin "felaket bölgesi" ilan edilmesi için çalışma başlattıklarını söyleyerek, bölge halkına yardım sözü verdi.

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