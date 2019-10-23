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İspanya'da şiddetli yağışlar can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

Özellikle Katalonya bölgesini etkileyen şiddetli yağışlardan bir kişi hayatını kaybetti, bir anne ve çocuğu kayboldu

MADRİD (AA) - İspanya'da son iki gündür etkili olan şiddetli yağışlardan bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu, 40'tan fazla yolun trafiğe kapandığı bildirildi.

İspanya'nın özellikle doğu ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar yaşamı felç etti.

Katalonya bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sele kapılan 75 yaşındaki bir erkeğin cesedi bulundu. Vilaverd kasabasında da bir anne ve çocuğunun kaybolduğu belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Kantabria ile doğusundaki Katalonya bölgesinde 40'tan fazla yolun trafiğe kapatıldığı, bazı tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Katalonya'daki yerel yetkililer, 112 acil hattının gün boyunca 2 binden fazla ihbar aldığını, 24 binden fazla evde elektriğin kesildiğini, çok sayıda ağacın devrildiğini, ev ve iş yerlerini su bastığını ve araçların hasar gördüğünü duyurdu.

Ayrıca sivil koruma ekiplerinin, bölgedeki bazı nehirlerin taşma ihtimaline karşı alarma geçtiği kaydedildi.

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