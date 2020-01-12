İspanya'da sol koalisyon hükümetinde 11 kadın 11 erkek bakan görev yapacak

MADRİD (AA) - İspanya'da kurulan sol koalisyon hükümetinde oluşturulan 22 bakanlık, kadın ve erkekler arasında eşit dağıtıldı.

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakında kurulan koalisyon hükümetinin Başbakanı Pedro Sanchez, Bakanlar Kurulu'nu açıkladı.

Sanchez, "Yeni yasama dönemi bölgesel, sosyal ve kuşaklar arası diyaloğun öne çıkacağı bir dönem olacak. Vatandaşlar, siyasetçilerden modern ve birlikte yaşamı içine alan bir İspanya talep ediyor. Hakaret değil, uzlaşı istiyorlar. Bölgesel birliği ilerletmekten daha ilerici bir şey yok." dedi.

Yeni hükümette, 11 erkek 11 kadın bakan görevlendirildi.

İspanya tarihindeki ilk koalisyon hükümeti, bazı ilkleri beraberinde getirdi.

Ülkede ilk defa 4 başbakan yardımcısın olduğu yeni hükümette bakan sayısı da arttı. Koalisyonun küçük ortağı Unidas Podemos 5 bakanlık aldı.

Unidas Podemos lideri Pablo İglesias sosyal haklardan sorumlu Başbakan Yardımcısı olurken Çalışma ile yeni oluşturulan Eşitlik, Tüketim ve Üniversiteler Bakanlıkları aşırı sol görüşlü bu ittifaka verildi.