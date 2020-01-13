İspanya'da sol koalisyon hükümetinin bakanları yemin etti

Ülke tarihindeki ilk koalisyon hükümetinde dört başbakan yardımcısının seçilmesi ve toplamda 22 ile şimdiye kadarki en kalabalık kabinenin göreve başlaması İspanya'daki ilkler olarak öne çıktı.

İspanya'da dini sembolleri kullanmayarak yemin eden ilk başbakan, Haziran 2018'de göreve gelen Pedro Sanchez oldu. Sol görüşlü siyasi partilere mensup bakanlar da bunu devam ettirdi.

Bakanlar, sadece anayasaya el basarak yemin etti, haç veya İncil gibi dini semboller kullanılmadı.

Başbakan Pedro Sanchez ile Madrid'deki Kraliyet Sarayı'na giden 11'i kadın 22 bakan İspanya Anayasası'na ve Kral'a bağlılık yemini etti.

İspanya'da 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin ardından 7 Ocak'ta meclisten güvenoyu alan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı arasında kurulan koalisyon hükümeti işbaşı yaptı.

MADRİD (AA) - Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da yeni kurulan sol koalisyon hükümetinin 22 bakanı, Kral 6. Felipe huzurunda yemin ederek resmi olarak görevlerine başladı.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'un lideri Pablo İglesias sosyal haklardan sorumlu Başbakan Yardımcısı olurken, Çalışma ile yeni oluşturulan Eşitlik, Tüketim ve Üniversiteler bakanlıkları da ilk defa hükümet içinde yer alan bu ittifaka verildi.

Başbakan Sanchez, aralarında İçişleri, Savunma, Bayındırlık, Eğitim ve Bilim bakanlıklarının da olduğu bir önceki hükümette görevli 11 bakanı değiştirmedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi görevine getirilen Josep Borrell'den boşalan Dışişleri Bakanlığına ise 2013'ten bu yana Uluslararası Ticaret Örgütünün başkanı olan Arancha Gonzalez Laya getirildi.

Teknokrat kadın ekonomist olma özelliğiyle dikkati çeken Laya, Borrell'in yerine Dışişleri Bakanlığına da vekalet eden Savunma Bakanı Margarita Robles'ten görevi devraldı.

Bu arada Bakanlar Kurulunun ilk toplantısının yarın yapılacağı ve eski Adalet Bakanı Dolores Delgado'nun yeni İspanya Devlet Başsavcısı olarak atanacağı bilgisi paylaşıldı.

