İspanya'da sol koalisyon yeterli desteği bulmadı

MADRİD (AA) - İspanya'da pazar günü yapılan erken genel seçimlerin ardından daha da zorlaşan hükümeti kurmak için iki sol parti arasında varılan koalisyon anlaşmasına diğer siyasi partilerden olumsuz tepkiler geldi.

Sol ve sağ blokların meclis çoğunluğunu elde edemediği seçimlerden 1. çıkan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos arasında koalisyon hükümeti kurmak için yapılan ön anlaşma, şimdilik yeterli destek bulmadı.

PSOE (120 milletvekili) ve Unidos Podemos (35 milletvekili) koalisyonu, meclis aritmetiğine göre hükümet kurmak için gerekli olan çoğunluğun (176) gerisinde kaldı.

İki sol partinin koalisyon anlaşmasının hayata geçebilmesi için kilit konumdaki partilerden olan liberal görüşlü Vatandaşlar (C's), yazılı açıklama yaparak, böyle bir hükümete destek vermeyeceğini duyurdu.

C's, ayrılıkçı girişimlerle gündemde olan Katalonya sorununa atıfta bulunarak, İspanya'nın şu andaki ihtiyacını PSOE ve sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) birlikte kuracağı bir hükümet olduğunu savundu.