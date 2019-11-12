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İspanya'da sol partiler koalisyon için anlaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 20:43 | Son Güncelleme

İspanya'da solcu partiler PSOE ve Unidas Podemos koalisyon hükümeti kurmak için anlaştı.

İspanya'da sol partiler koalisyon için anlaştı

Ülkede geçen Pazar günkü seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidara gelmesini sağlayacak milletvekili sayısına ulaşamamıştı.İspanya'da aylarca süren hükümet çıkmazı nedeniyle düzenlenen erken seçimlerden iki gün sonra İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sol popülist parti Podemos koalisyon kurmak için anlaştı.

Koalisyon hükümeti için varılan anlaşma, geçici olarak başbakanlık görevini sürdüren PSOE lideri Pedro Sanchez ve Podemos lideri Pablo Iglesias arasında imzalandı. İmza töreni sonrası konuşan Sanchez, "Bu dört yıllık bir anlaşma... İspanya'nın istikrarlı ve sağlam bir hükümete ihtiyacı var" dedi.

İspanya'da geçen Nisan ayında yapılan bir başka erken seçim sonrası koalisyon hükümeti kurabilmek için aylarca müzakere eden PSOE ve Podemos bir sonuca varamamıştı. Bunun üzerine ülkede yeniden seçime gidilmişti.

Sanchez liderliğindeki PSOE, 10 Kasım'daki seçimleri kazansa da oy kaybetti. Hiçbir partinin 176 sandalyeye ulaşıp parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamadığı seçimlerde, Pomedos da oy kaybı yaşamıştı.

Henüz her şey bitmedi

Bu kez kısa sürede bir koalisyon anlaşmasına varan iki partinin, hükümet kurabilmek için önünde bir engel daha var. PSOE ve Pomedos'un, parlamentoda yapılacak güven oylamasında bazı küçük partilerin destek vermesini ya da çekimser kalmasını sağlaması gerekiyor.

350 sandalyeli parlamentoda PSOE'nin 120, Podemos'un ise 35 milletvekili bulunuyor.

Süreç tamamlanabilirse, söz konusu hükümet İspanya'nın 1970'li yılların sonunda demokrasiye dönüşünden bu yana kurulan ilk koalisyon hükümeti olacak.

DW,rtr,dpa/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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