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İspanya’da Son İki Ayda İlk Defa 100’ün Altında Can Kaybı

17.05.2020 15:14 | Son Güncelleme

İspanya’da Corona nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı iki ayda ilk defa 100’ün altına düşerek 87 olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanlığı’ndan geldi

İspanya’da Son İki Ayda İlk Defa 100’ün Altında Can Kaybı

İspanya’da Corona nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı iki ayda ilk defa 100’ün altına düşerek 87 olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında virüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısının 27,650’ye yükseldiği, vaka sayısının da 231,350 olduğu kaydedildi.

İspanya son günlerde ülke genelindeki kısıtlamaları yumuşatmıştı.

Bu arada Rusya kendi spor etkinliklerinde yarışacak yabancı atletlere ülkeye giriş izni vereceğini açıkladı. Ülkede Corona vakası sayısı 280 bini aşmış durumda.

Rusya Mart ayında yabancıların ülkeye gelişini yasaklamış ve uçuşları da durdurmuştu.

Virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin’den Pazar günü 5 yeni vaka haberi geldi. 5 vakadan 2’sinin ülke dışından 3’ünün ise kuzeydoğu eyaleti Jilin’den olduğu belirtildi.

Öte yandan ülkenin ticaret merkezi olarak nitelenen Şangay kentinde okulların yeniden açılacağı açıklanırken, havayolu şirketleri de iç uçuşları başlatıyor.

Şangay’da öğrenciler evden eğitime devam etme seçeneğine sahip olurken, isteyenler virus testi yaptırıp, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek okula gidebilecek.

Bu arada Çin’de üst düzey sağlık danışmanı olan Zhong Nanshan CNN’e yaptığı açıklamada virüsün ikinci dalga tehlikesinin yükseldiğini belirtti.

Çin gibi Güney Kore’den de haftanın son gününde 5 yeni vaka haberi geldi. Bu gelişmenin bar ve gece kulüplerinde görülen vakalarla bağlantılı olduğu kaydedildi. Güney Kore’de 6 Mayıs’ta kısıtlamaların önemli bölümü kaldırılmış ancak başkent Seul’da gece hayatının olduğu bölgede bir anda vakalar görülmüştü.

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