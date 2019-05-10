İspanya'da sosyalistlerin önemli ismi Rubalcaba öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) eski lideri Alfredo Perez Rubalcaba geçirdiği beyin kanamasının ardından, 67 yaşında vefat etti.
Madrid'deki evinde geçen çarşamba beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Rubalcaba'nın ölüm haberi bugün (TSİ) 16.30'da geldi.
İspanyol sosyalizminin son 40 yılda önemli isimlerinden biri olan Rubalcaba, 1993-2014 yılları arasında milletvekilliği yapmıştı. Rubalcaba bu dönem içinde Eğitim Bakanı (1992-1993), İçişleri Bakanı (2006-2011), Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı (1993-1996 ve 2010-2011) görevlerini yürütmüş, 2012-2014 yılları arasında da PSOE'nin Genel Sekreteri seçilerek, sosyalistlerin liderliğini yapmıştı.
Rubalcaba, özellikle İçişleri Bakanı olduğu dönemde gösterdiği kararlı siyasi tavrıyla, Bask bölgesindeki terör örgütü ETA'nın kendini feshetme sürecinde kilit rol oynayan isimlerden biri olarak gösteriliyordu.
Rubalcaba'nın ölümünden dolayı İspanya'daki tüm siyasi partilerin liderleri başsağlığı mesajı yayınlarken, ayrıca PSOE, aşırı sol görüşlü Podemos ve liberal sağ görüşlü Vatandaşlar partileri Avrupa Parlamentosu (AP) seçim kampanyalarına ara verdiklerini duyurdu.
Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, Rubalcaba'nın sağlık durumundan dolayı Romanya'da yapılan Avrupa Birliği liderleri gayriresmi toplantısından erken dönmüş ve bugünkü seçim kampanyasının tamamını iptal etmişti.
Sanchez, Rubalcaba'nın ölümünden dolayı İspanyol basınında "İspanya'nın hizmetinde bir devlet adamı" başlıklı bir makale yayımladı. Bir sosyalist olarak Rubalcaba'nın ölümünden derin acı duyduğunu vurgulayan Başbakan Sanchez, "Özgürlük savaşçısı Alfredo Perez Rubalcaba, sahip olduğu tüm mevkilerde İspanya'nın modern, Avrupalı ve demokratik bir ülke olmasına yardımcı oldu." ifadesini kullandı.
Rubalcaba'nın naaşının bu akşam İspanya Meclisi'ne getirileceği ve cenaze törenin yarın yapılacağı bildirildi.
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