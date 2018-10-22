HABER

İspanya'da Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

Podemos Pablo lideri Iglesias: - "Uzun bir zamandır söylediğimiz şeyi şimdi Almanya söylüyor. AB ülkeleri, Suudi Arabistan'a silah satışına son vermeli"

MADRİD (AA) - İspanya'daki siyasi partilerden Podemos'un lideri Pablo Iglesias, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle hükümetten bir kez daha Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasını isteyeceğini bildirdi.

Başbakan Pedro Sanchez, çarşamba günü kongrede sol partilerin talebi üzerine Suudi Arabistan'a silah satışı konusunda hükümetin politikasına ilişkin bilgi verecek.

Oturum öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan Podemos lideri Iglesias, "Uzun bir zamandır söylediğimiz şeyi şimdi Almanya söylüyor. AB ülkeleri, Suudi Arabistan'a silah satışına son vermeli. Çarşamba günü bir kez daha başbakandan ülkemizin bu etik ve demokratik talebe göre hareket etmesini isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Sanchez ise sorulara rağmen konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışını daha önce sınırlandırdığını ve Kaşıkçı cinayeti nedeniyle de Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapamayacağını açıklarken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de AB ülkelerinin de benzer kararı almasını istemişti.

Yemen'de 9 Ağustos'ta bir otobüse düzenlenen ve 40'ı çocuk 51 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı saldırı sonrası İspanya Savunma Bakanlığı, 400 lazer güdümlü bomba satışını öngören ve Ocak 2015'te imzalanan anlaşmayı askıya alma kararı almış ancak daha sonra geri adım atmıştı.

İnsan hakları örgütlerine göre, İspanya geçen yıl Suudi Arabistan'a 270 milyon avroluk silah satışı yaptı. Bu rakam, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana 900 milyon avroyu buldu.

PARTNERBöyle av yöntemi görülmedi!Böyle av yöntemi görülmedi!
Konsolosluk çalışanının ifadeleri ortaya çıktıKonsolosluk çalışanının ifadeleri ortaya çıktı
Mısır Çarşısı'nın dış duvarlarına elektrik panosu konulduMısır Çarşısı'nın dış duvarlarına elektrik panosu konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Cemal Kaşıkçı İspanya Pablo Iglesias Podemos silah Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Cumhur İttifakı' paylaşımı!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Cumhur İttifakı' paylaşımı!

Konsolosluk çalışanının ifadeleri ortaya çıktı

Konsolosluk çalışanının ifadeleri ortaya çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Andımız' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Andımız' açıklaması

Adana'da çocuklarını öldüren anneyle ilgili yeni gelişme

Adana'da çocuklarını öldüren anneyle ilgili yeni gelişme

İstanbul'da veznedarların kabusu olan çete çökertildi! Binlerce liralık vurgun...

İstanbul'da veznedarların kabusu olan çete çökertildi! Binlerce liralık vurgun...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.