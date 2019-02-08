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İspanya'da tren kazası: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 21:56 | Son Güncelleme

İspanya'da tren kazası: 1 ölü, 8 yaralı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Sivil Koruma kurumunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sant Vicenç de Castellet ve Manresa hattında iki trenin yerel saat ile 18.25'te (TSİ 20.25) çarpıştığı bildirildi. Kazada, ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kazadan dolayı Barselona'nın Rodalies hattındaki tren seferlerinin durdurulduğu açıklandı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde de bölgeye ambulans ve yardım ekibinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Barselona İspanya tren kazası

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