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İspanya'da yaşlı bakımevine piyangodan büyük ikramiye

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 18:37 | Son Güncelleme

Bakımevinin 268 sakini ile 200 çalışanı toplam 10 milyon 200 bin avroluk ikramiyeyi paylaştı - Bakımevi sakini kadın: - "Çok arzuladığım seyahati yapamadan ölecektim. Şimdi seyahatimi yapıp geri kalan parayla da üç çocuğuma yardım edeceğim"

MADRİD (AA) - İspanya'da, 206 yıllık geçmişe sahip dünyaca ünlü Noel piyangosunda, büyük ikramiyelerden biri Madrid'deki yaşlı bakımevine çıktı.

Madrid'deki Real Tiyatrosu'nda yapılan piyango çekilişinde, 5. büyük ikramiye talihlisi, 68042 numaralı biletin tüm serisini alan Madrid'in Villaviciosa de Odon ilçesindeki bir yaşlı bakımevi oldu.

Bakımevinin 268 sakini ile 200 çalışanı, toplamda 10 milyon 200 bin avroluk ikramiyeyi paylaştı.

Piyango çekilişini televizyondan canlı izleyen bakımevi sakinlerinin, büyük ikramiyelerden biri çıkınca büyük sevinç yaşadığı belirtildi. İspanyol basınına konuşan bakımevi sakinlerinden bir kadın "Çok arzuladığım seyahati yapamadan ölecektim. Şimdi seyahatimi yapıp geri kalan parayla da üç çocuğuma yardım edeceğim." dedi.

İkramiyenin çıktığı 68042 numaralı bileti seçen bakımevi müdürü Maria Jesus Abella da "Piyango bayisi her yıl olduğu gibi bana telefon edip bilet isteyip istemediğimi sordu. Verdiği ilk bileti aldım. Ama artık bu numarayı kimse unutmayacak." şeklinde konuştu.

Her yıl 22 Aralık'ta yapılan ve 4 saate yakın süren piyango çekilişi çok sayıda kişiye ikramiye dağıtmasıyla biliniyor. Piyangoda 5 haneli numaralardan 10'arlı toplam 180 seri satışa sunulurken, her seride 100 bin bilet bulunuyor. Bilet fiyatının 20 avro olduğu piyangoda, tek bileti olan, çıkan ikramiyenin yüzde 10'unu alıyor.

Noel piyangosunda bu yıl toplam 2 milyar 380 milyon ile 3 milyar avro arasında ikramiye dağıtılırken, en büyük ikramiye olan 4 milyon avro, seri başı 03347 olan bilete çıktı. Talihlerinin Cuenca, Bilbao, Huesca başta olmak üzere İspanya'nın çok sayıda ilçesinden olduğu açıklandı.

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İspanya Noel Piyangosu Yaşlılar Evi

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