HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İspanya’da yolcu uçağı alev aldı

İspanya’da yolcu uçağı alev aldı

23.11.2020 20:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da hizmetten çekilen yolcu uçağı söküm sırasında alev aldı.İspanya’nın Valencia eyaletine bağlı Castellon şehrinde bulunan Castellon Havalimanı’nda hizmetten çekilen ve eskiden British Airways’a ait olan yolcu uçağında söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı.

İspanya’da hizmetten çekilen yolcu uçağı söküm sırasında alev aldı.
İspanya’nın Valencia eyaletine bağlı Castellon şehrinde bulunan Castellon Havalimanı’nda hizmetten çekilen ve eskiden British Airways’a ait olan yolcu uçağında söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
British Airways tarafından yapılan açıklamada, “Acil servis ekipleri, emekli olan uçaklardan birinde söküm işlemi sırasında meydana gelen yangını hızla söndürdü. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi” denildi. Açıklamada, Boeing 747 tipi yolcu uçağının bir süre önce hizmetten çekildiği belirtilerek, uçağın artık British Airways’e ait olmadığı aktarıldı. Şirket, uçaktaki söküm işlemlerinin uçağın yeni sahipleri tarafından yapıldığı bilgisini verdi.
Castellon Havalimanı tarafından yapılan açıklamada ise, "Castellon Havalimanı’ndaki itfaiye ekipleri ile İl Yangın Konsorsiyumu uçaktaki yangını söndürmek için birlikte çalıştı. Herhangi bir yaralanma olmadı. Yangın kısa sürede söndürüldü” ifadelerine yer verildi.
Yetkililer, yangının uçaktaki izolasyon söküldüğü sırada bir kıvılcım nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Zeynep Aslan'ın öldüğü kazada 'kusurlu' bulunduZeynep Aslan'ın öldüğü kazada 'kusurlu' bulundu
20 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!20 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Dışişleri'nden İrini operasyonu tepkisi! AB, Almanya ve İtalya'ya nota verildi

Türkiye'den AB, Almanya ve İtalya'ya İrini notası

23 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İzmir'de kadın bisikletçi Zeynep Aslan'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsü 'asli kusurlu' bulundu

Zeynep Aslan'ın öldüğü kazada 'kusurlu' bulundu

Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

Dağlık Karabağ’da mayın patladı, 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

1 Azerbaycan askeri şehit düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.