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İspanya'daki fırtınada ölü sayısı 4'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:52 | Son Güncelleme

İspanya'nın doğu ve güneyini etkisi altına alan şiddetli yağışlar bugün de 2 kişinin ölümüne neden oldu, son iki günde ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Şiddetli yağıştan dolayı 3 bin 500 kişi tahliye edilirken, bölgedeki 100'den fazla yolun trafiğe kapatıldığı ve tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağıştan ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

İspanyol EFE ajansının yerel yönetim kaynaklarına göre verdiği haberlerde, ülkenin güneyindeki Almeria ve Granada kentlerinde şiddetli yağıştan dolayı arabalarında mahsur kalan iki kişinin hayatlarını kaybettiği bildirildi.

Yağışlardan dolayı dün de Albacete'nin Caudete kasabasında yolda sürüklenen ve su alan arabanın içinden çıkamayan 61 ve 51 yaşlarındaki iki kardeş ölmüştü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, şiddetli fırtına ve yağıştan dolayı 3 bin 500'den fazla kişinin bulundukları yerlerden tahliye edilerek, güvenli bölgelere götürüldükleri belirtildi.

Ayrıca Valensiya, Murcia ve Endülüs bölgelerinin büyük bölümünde okulların tatil edildiği duyuruldu.

Çok sayıda aracın zarar görmesine neden olan şiddetli yağışlardan dolayı 100'den fazla yolun trafiğe kapatıldığı, tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Uzmanlar, bölgenin son 100 yılın en yoğun yağışını aldığını belirtiyor.

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