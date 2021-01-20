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İspanya’daki patlamada 2 kişi öldü

20.01.2021 18:35 | Son Güncelleme:
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İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.İspanya’nın başkenti Madrid’de Toledo Caddesi üzerinde bulunan bir binada patlama meydana gelmişti.

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

İspanya’nın başkenti Madrid’de Toledo Caddesi üzerinde bulunan bir binada patlama meydana gelmişti. İlk belirlemelere göre, patlama sonucu yakınlarda bulunan bir huzurevi ve okul büyük hasar görürken, en az 6 kişi yaralanmıştı. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Doğalgaz kaynaklı olabileceği belirtilen patlama nedeniyle huzurevinin tamamen boşaltıldığı bildirilirken, okulun ise 9 Ocak’taki yoğun kar yağışı nedeniyle boş olduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi.

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