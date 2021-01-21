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İspanya’daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi

21.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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İspanya’nın başkenti Madrid’de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Toledo Caddesi üzerindeki bir binada dün patlama meydana gelmişti.

İspanya’nın başkenti Madrid’de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.
İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Toledo Caddesi üzerindeki bir binada dün patlama meydana gelmişti. En az 6 kişi yaralanmıştı. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida son yaptığı açıklamada 85 yaşında bir kadın ve kimliği henüz tespit edilmeyen 2 kişi dahil olmak üzere patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Patlamanın geldiği sırada binanın ısıtma sistemindeki arızayı gidermek üzere çalışan bir kişiden hala haber alınamadığını duyurdu.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken itfaiye ekipleri doğalgaz sızıntısı üzerinde duruyor. Patlama sonucu 6 katlı binanın 3 katı yıkılırken, diğer katlarda hasar meydana geldi. Yakınlarda bulunan bir huzurevi ve okulun da büyük hasar gördüğü açıklandı. Patlamaya, 9 itfaiye aracı ve 11 ambulans müdahale sürdürürken, kurtarma ekipleri, özel köpekler yoluyla arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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