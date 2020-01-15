HABER
  4. İspanya’daki petrokimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi

İspanya’daki petrokimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye çıktı.İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde yer alan Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde dün meydana gelen patlamadan sonra yangın çıkmıştı.

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye çıktı.
İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde yer alan Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde dün meydana gelen patlamadan sonra yangın çıkmıştı. Yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, olay yerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve ölü sayısının 2’ye yükseldiği belirtildi. Patlamada yaralanan 8 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.
Yangının kontrol altına alındığı itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Rusya’da hükümet istifa ettiRusya’da hükümet istifa etti
Tarsus’ta tarihi ’torpido’ mezar bulunduTarsus’ta tarihi ’torpido’ mezar bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

Türkiye onları böyle tanımıştı! Yeni gelişme

Türkiye onları böyle tanımıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

Gören şaşıp kaldı! Tam 5 kilo

Gören şaşıp kaldı! Tam 5 kilo

Kadıköy'deki çekici kazasıyla ilgili soruşturma açıldı

Kadıköy'deki çekici kazasına soruşturma

Adıyaman'da genç kızların kavgası saniye saniye kamerada

Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Son dakika! İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.