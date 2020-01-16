İspanya’daki petrokimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiği bildirildi.

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde bulunan Tarragona kentindeki bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 3’e çıktığı açıklandı. Katalonya Özerk Hükümeti İçişleri Bakanı Miquel Buch, patlamadan bu yana kayıp olan 1 çalışanın cansız bedeninin molozların altından çıkarıldığını belirtti. Hastanelerde bulunan 7 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan yangının kontrol altına alındığı olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

