MADRİD (AA) - İspanya'da merkez sağ parti Ciudadanos'un lideri Albert Rivera ve partinin Katalonya'daki lideri Ines Arrimadas, bir cadde üzerindeki bağımsızlık girişimindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri simgeleyen sarı kurdeleleri söktü.

İspanya'da "sarı kurdele gerilimi" büyüyerek devam ediyor. Ayrılıkçılar, yasa dışı bağımsızlık girişimlerindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri temsil eden sarı kurdeleleri, yollar, köprüler, kumsallar, meydanlar gibi kamusal alanlara veya yerel hükümet binalarına asarken, Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkan İspanyollar ise bunları söküyor.

Bu durum zaman zaman gerilim ve şiddete yol açarken, bağımsızlık karşıtı partilerden Ciudadanos'un liderleri Rivera ve Arrimadas, Barselona'da bir caddede sarı kurdeleleri söküp çöp poşetine atarak tartışmaya dahil oldu.

Bu sırada bazı kişiler, "Utanın" ve "Faşistler" diye bağırırken, bazıları da ikiliye destek verdi. İki taraf arasında herhangi bir olay yaşanmazken, Katalan polis teşkilatı Mossos güvenliği sağladı.