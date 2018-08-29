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İspanya'daki "sarı kurdele" gerilimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

Merkez sağ parti Ciudadanos'un lideri Albert Rivera, Barselona'daki bir caddedeki sarı kurdeleleri söküp çöp poşetine atarak tartışmaya dahil oldu - Rivera: "Sokaklar, meydanlar, plajlar ve kurumlar hepimizin. Katalonya'daki kamusal alanların tarafsızlığını savunmaya ve yasa dışı veya ideolojik ayrılıkçı propagandayı temizlemeye devam edeceğiz"

MADRİD (AA) - İspanya'da merkez sağ parti Ciudadanos'un lideri Albert Rivera ve partinin Katalonya'daki lideri Ines Arrimadas, bir cadde üzerindeki bağımsızlık girişimindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri simgeleyen sarı kurdeleleri söktü.

İspanya'da "sarı kurdele gerilimi" büyüyerek devam ediyor. Ayrılıkçılar, yasa dışı bağımsızlık girişimlerindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri temsil eden sarı kurdeleleri, yollar, köprüler, kumsallar, meydanlar gibi kamusal alanlara veya yerel hükümet binalarına asarken, Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkan İspanyollar ise bunları söküyor.

Bu durum zaman zaman gerilim ve şiddete yol açarken, bağımsızlık karşıtı partilerden Ciudadanos'un liderleri Rivera ve Arrimadas, Barselona'da bir caddede sarı kurdeleleri söküp çöp poşetine atarak tartışmaya dahil oldu.

Bu sırada bazı kişiler, "Utanın" ve "Faşistler" diye bağırırken, bazıları da ikiliye destek verdi. İki taraf arasında herhangi bir olay yaşanmazken, Katalan polis teşkilatı Mossos güvenliği sağladı.

- "Sokaklar hepimizin"

Rivera, daha sonra sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Sokaklar, meydanlar, plajlar ve kurumlar hepimizin. Katalonya'daki kamusal alanların tarafsızlığını savunmaya ve yasa dışı veya ideolojik ayrılıkçı propagandayı temizlemeye devam edeceğiz. Bizi susturamayacaklar." dedi ancak Ciudadanos üyeleri ayrıldıktan sonra aynı caddeye bir kez daha sarı kurdeleler asıldı.

Öte yandan dün gece yaklaşık 80 kişi bulaşıcı hastalıklara müdahale sırasında kullanılan özel giysilerle Katalonya'nın değişik bölgelerindeki sarı kurdeleleri söktü.

- 200 olay kayıtlara geçti

Ülkede sembolleri asan ayrılıkçılarla bunları söken birlik yanlıları arasında yaşanan 200 olay polis kayıtlarına geçmişti. En son geçen hafta sonu bir parkın girişindeki sarı kurdeleleri söken bir kadın, bir kişinin şiddetine ve hakaretlerine maruz kalmıştı.

Tartışmalar büyürken bağımsızlık yanlısı yerel Katalonya hükümeti, kurdeleleri sökenler hakkında yasal işlem yapılmasını ve para cezası uygulanmasını istemişti.

Bunun üzerine İspanya Başsavcısı Maria Jose Segarra da kamusal alanlara kurdele asma veya bunları sökmenin herhangi bir suç teşkil etmediğini, her ikisinin de "ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu" belirtmişti.

- 9 Katalan lider tutuklu

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

İspanya yargısı, "devlete isyanla" suçlanan hükümet üyeleri ya da sivil toplum kuruluşu yetkilisi 25 Katalan'dan 9'unun tutuklanmasına, 9'unun kefaletle serbest bırakılmasına karar vermiş, bu kişilerden 7'si ise kaçmıştı. Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlar, sadece "devlete isyan" suçundan 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Albert Rivera Ciudadanos İspanya Katalonya merkez sağ

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