İspanya'daki seçimler ülkedeki siyasi belirsizliği derinleştirdi

MADRİD (AA) - İspanya'daki erken genel seçimlerden, ülkedeki mevcut siyasi belirsizliği derinleştiren ve hükümet kurmayı çok daha zorlaştıran bir sonuç çıktı.

Ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde hükümet kurulamamasından dolayı yaklaşık 6 ay sonra İspanyollar bir kez daha sandık başına gitti.

Resmi seçim sonuçlarına göre Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) bir kez daha 1'inci siyasi parti çıksa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemedi.

PSOE'nin bir önceki seçimlerde 123 olan milletvekili sayısı 120'ye gerilese de kendisine daha yakın olan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'un daha fazla oy kaybetmesinden dolayı sol blok olarak güç kaybına uğradı.

PSOE'nin konumunu koruduğu seçimlerde sol blok 158'de sağ blok ise 150'de kalırken her ikisinin de 176'nın gerektiği meclis çoğunluğunun gerisinde olduğu görüldü.

- Aşırı sağ oylarını iki kat artırdı

Seçim sonuçları bir önceki seçimlere göre kıyaslandığında, en fazla öne çıkan gelişme, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin yükselişi oldu.