İspanya'daki sel felaketi

MADRİD (AA) - İspanya'nın Mayorka Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Adadaki acil servis yetkililerinin açıklamasına göre, 2 cesedin de bulunmasıyla selde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Cesetlerin daha önce haber alınamadığı açıklanan Alman çifte ait olabileceğini söyleyen yetkililer, selde İspanyolların yanı sıra 2 İngiliz ve 1 Hollandalının da öldüğünü kaydetti. Ekipler, selde annesi ölen 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarını sürdürüyor.

Adanın selden en çok etkilenen kasabası Sant Llorenç'in sokaklarındaki çamur, görevliler ve bölge halkı tarafından temizlenirken, selin sürüklediği otomobiller de iş makineleriyle bulundukları yerlerden kaldırılıyor. Evlerini su basan kasaba halkı, 900 görevlinin desteğiyle eşyalarını içeriden çıkarmaya devam ediyor.

Bölgesel hükümet felaket nedeniyle 3 günlük yas ilan ederken, merkezi hükümet sözcüsü Isabel Celaa gazetecilere yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgeye gerekli yardımın sağlanması için ilk adımları attıklarını duyurdu.

Adadaki tesislerini evlerini terk etmek zorunda kalanlara açan ve temizlik çalışmalarına katılan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, tenis akademisindeki törene katılarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Felaket sonrası yaptıkları İspanyol basını tarafından övgüyle karşılan Nadal, "örnek sporcu" olarak gösterildi.

