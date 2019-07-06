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İspanya'daki Tecavüz Skandalına 'Türkler Karıştı' İddiası

06.07.2019 21:23 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan ve aralarında Türkiye kökenlilerin de olduğu öne sürülen dört gencin, tatillerini geçirmek üzere gittikleri İspanya’nın Mallorca adasında bir Alman kıza tecavüz ettiği iddiaları Almanya’da infial yarattı

İspanya'daki Tecavüz Skandalına 'Türkler Karıştı' İddiası

Almanya’da yaşayan ve aralarında Türkiye kökenlilerin de olduğu öne sürülen dört gencin, tatillerini geçirmek üzere gittikleri İspanya’nın Mallorca adasında bir Alman kıza tecavüz ettiği iddiaları Almanya’da infial yarattı.

Olaya adı karışan faillerin, Almanya’ya dönmek üzere gittikleri Mallorca’nın Palma Havalimanı’nda gözaltına alındıkları haber alındı. İspanyol polis birliği Guardia Civil’in Alman medyasında yer alan açıklamalarına göre, tecavüz olayı geçen perşembe akşamı gerçekleşti.

Cinsel tecavüze uğradığı şikayetiyle polise başvuran söz konusu kızın ifadesine göre, Almanya’nın Hessen eyaletindeki Bad Hersfeld kentinden Mallorca’ya tatile giden Alman vatandaşı dört genç, kaldıkları "Club Cala Ratjada" adlı otelin diskoteğinde tanıştıkları 18 yaşındaki Alman kızı, kaldıkları odaya çağırdı.

Polis tarafından adları Serhat K., Azad K., Yakub ve Baran D. olarak açıklanan zanlılardan birinin kızı kollarından zorla tuttuğu, en az birinin ise diğerlerinin yanında tecavüz ettiği iddia edildi.

Odadan çıkmayı başaran tecavüz kurbanının polise haber verdiği ve olaydan hemen sonra havalimanına giden faillerin yakalanmamak için değişik giriş kapılarını kullanmalarına rağmen, gözaltına alındıkları öğrenildi.

Alman basınında çıkan haberlere göre, doktorlar mağdurun cinsel organı, boyun ve bileklerinde şiddet kullanıldığına dair izler tespit etti.

Mağdurun verdiği ifadede, odaya kendi rızasıyla çıktığını ancak cinsel ilişkiyi reddettiğini söylediğini belirten İspanyol yetkililer, zanlıların ise tersini savunduklarını duyurdu.

İspanyol polisi, soruşturma kapsamında en az 10 görgü tanığının ifadesine başvurulduğunu duyurdu. Alman basınında, zanlıların tecavüzü cep telefonlarıyla filme aldıkları da öne sürüldü.

İspanya’da rızasız cinsel ilişki tecavüz olarak tanımlanırken, aynı zamanda cinsel özgürlüğe karşı şiddetli bir saldırı olarak sınıflandırılıyor.

Tecavüz suçluları, suçlarının kanıtlanması durumunda, 6 ila 12 yıl hapisle cezalandırılıyor.

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