İspanya'daki Tecavüz Skandalına 'Türkler Karıştı' İddiası

Almanya’da yaşayan ve aralarında Türkiye kökenlilerin de olduğu öne sürülen dört gencin, tatillerini geçirmek üzere gittikleri İspanya’nın Mallorca adasında bir Alman kıza tecavüz ettiği iddiaları Almanya’da infial yarattı.

Olaya adı karışan faillerin, Almanya’ya dönmek üzere gittikleri Mallorca’nın Palma Havalimanı’nda gözaltına alındıkları haber alındı. İspanyol polis birliği Guardia Civil’in Alman medyasında yer alan açıklamalarına göre, tecavüz olayı geçen perşembe akşamı gerçekleşti.

Cinsel tecavüze uğradığı şikayetiyle polise başvuran söz konusu kızın ifadesine göre, Almanya’nın Hessen eyaletindeki Bad Hersfeld kentinden Mallorca’ya tatile giden Alman vatandaşı dört genç, kaldıkları "Club Cala Ratjada" adlı otelin diskoteğinde tanıştıkları 18 yaşındaki Alman kızı, kaldıkları odaya çağırdı.

Polis tarafından adları Serhat K., Azad K., Yakub ve Baran D. olarak açıklanan zanlılardan birinin kızı kollarından zorla tuttuğu, en az birinin ise diğerlerinin yanında tecavüz ettiği iddia edildi.