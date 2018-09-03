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İspanya'dan ABD'nin UNRWA kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

İspanya Dışişleri Bakanlığı: "İspanya, ABD Dışişleri Bakanlığının, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na desteği tamamen kesmesinden üzüntü duyuyor, bunu reddediyor ve ciddi insani krize yol açabileceğini dikkate alarak bu kararı yeniden gözden geçirmesini istiyor"

MADRİD (AA) - İspanya, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımları durdurma kararına tepki göstererek, Washington'dan bunu yeniden değerlendirmesini istedi.

İspanya Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "İspanya, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, UNRWA desteği tamamen kesmesinden üzüntü duyuyor, bunu reddediyor ve ciddi insani krize yol açabileceğini dikkate alarak bu kararı yeniden gözden geçirmesini istiyor." denildi.

Açıklamada, Donald Trump yönetiminin aldığı karar neticesinde, UNRWA'nın kritik hale gelen finansal durumunun, Filistinli mültecilerin doğrudan faydalandığı sağlık, eğitim ve gıda yardımlarının devamını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

Bu kararın aynı zamanda başta Gazze Şeridi olmak üzere bölgede istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, İspanya'nın, UNRWA'nın faaliyetlerine devam etmesi için ortaya konulan çözüm çabalarına bağlı olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

- ABD'nin kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin bu kararı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ile BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşımayı planladığını belirtmişti.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud da ABD'nin UNRWA kararını kınayarak, bunun kabul edilemez olduğunu, ABD politikasının "Filistin'e karşı işlenmiş bir hata olduğunu" söylemişti.

Mahmud, tüm ülkelere ABD'nin İsrail'e hizmet eden ve Filistin davasına düşmanlık eden kaos politikası kapsamındaki adımlarına karşı aktif bir şekilde harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

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ABD Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı İspanya UNRWA

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