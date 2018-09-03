İspanya'dan ABD'nin UNRWA kararına tepki

Bu kararın aynı zamanda başta Gazze Şeridi olmak üzere bölgede istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, İspanya'nın, UNRWA'nın faaliyetlerine devam etmesi için ortaya konulan çözüm çabalarına bağlı olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Donald Trump yönetiminin aldığı karar neticesinde, UNRWA'nın kritik hale gelen finansal durumunun, Filistinli mültecilerin doğrudan faydalandığı sağlık, eğitim ve gıda yardımlarının devamını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

İspanya Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "İspanya, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, UNRWA desteği tamamen kesmesinden üzüntü duyuyor, bunu reddediyor ve ciddi insani krize yol açabileceğini dikkate alarak bu kararı yeniden gözden geçirmesini istiyor." denildi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin bu kararı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ile BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşımayı planladığını belirtmişti.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud da ABD'nin UNRWA kararını kınayarak, bunun kabul edilemez olduğunu, ABD politikasının "Filistin'e karşı işlenmiş bir hata olduğunu" söylemişti.

Mahmud, tüm ülkelere ABD'nin İsrail'e hizmet eden ve Filistin davasına düşmanlık eden kaos politikası kapsamındaki adımlarına karşı aktif bir şekilde harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

