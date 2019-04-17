HABER

İspanya'dan bisikletle dünya turuna çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

Farklı kültürleri tanımak amacıyla bisikletle dünya turuna çıkan iki arkadaş, Ağrı'da mola verdi - Gezginlerden Fernando Martinez: - "Özellikle Ağrı Dağı'nı görmeyi ve çevresinde vakit geçirmeyi çok istiyoruz. Aylardır süren turumuzu İran, Türkmenistan, Kazakistan'dan sonra Çin'de tamamlayıp ülkemize döneceğiz"

İspanya'dan, farklı ülke ve kültürleri yakından tanımak amacıyla bisikletle dünya turuna çıkan Fernando Martinez ve Marco Mendez, Ağrı'ya ulaştı.

Dünya turu kapsamında Türkiye'ye gelen ve İstanbul'da bir süre kalan Martinez ve Mendez, daha sonra bisikletle Kapadokya ile yurdun çeşitli yerlerindeki tarihi ve turistik mekanları gezdi. İki arkadaş, Sivas ve Erzurum güzergahından ulaştıkları Ağrı'da mola verdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde dolaşan ve kahvehaneleri ziyaret eden gezginler, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, birlikte çay içtikleri Martinez ve Mendez ile cep telefonu çeviri programı aracılığıyla sohbet etti.

İki arkadaş, bir süre Merkez Camisi'nde vakit geçirip fotoğraf da çektirdi.

Martinez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hristiyan olmasına rağmen camilerde vakit geçirmenin hoşuna gittiğini söyledi.

İstanbul'a kadar bisikletle geldiklerini anlatan Martinez, "Oradan da günde 60 kilometre katederek Ağrı'ya geldik. Bu coğrafyalardaki ülkeleri ve milletlerin yaşamını merak ettiğimiz için turu düzenledik. 2 gün sonra buradan İran'a gidip Tebriz'de tarihi yerleri gezeceğiz." dedi.

Ağrı'yı çok sevdiğini dile getiren Martinez, "Buradaki insanlar çok sıcakkanlı. Turumuz oldukça güzel gidiyor. Özellikle Ağrı Dağı'nı görmeyi ve çevresinde vakit geçirmeyi çok istiyoruz. Aylardır devam eden turumuzu İran, Türkmenistan, Kazakistan'dan sonra Çin'de tamamlayıp ülkemize döneceğiz." diye konuştu.

Martinez, Türkiye'de en çok baklava ve çayı beğendiklerini de kaydetti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Hakaretin bedeli 'eğitime katkı' olduHakaretin bedeli 'eğitime katkı' oldu
Heyelan, Yüksekova- Hakkari yolunu kapattıHeyelan, Yüksekova- Hakkari yolunu kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ağrı'da bisikletli İspanyol gezginler bisikletle dünya turu Dünya turuna çıkan gezginler

En Çok Okunan Haberler

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Hulusi Akar: Görüşme son derece olumlu geçti!

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Adana'da bir garip olay! Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.