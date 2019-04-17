İspanya'dan bisikletle dünya turuna çıktılar

İspanya'dan, farklı ülke ve kültürleri yakından tanımak amacıyla bisikletle dünya turuna çıkan Fernando Martinez ve Marco Mendez, Ağrı'ya ulaştı.

Dünya turu kapsamında Türkiye'ye gelen ve İstanbul'da bir süre kalan Martinez ve Mendez, daha sonra bisikletle Kapadokya ile yurdun çeşitli yerlerindeki tarihi ve turistik mekanları gezdi. İki arkadaş, Sivas ve Erzurum güzergahından ulaştıkları Ağrı'da mola verdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde dolaşan ve kahvehaneleri ziyaret eden gezginler, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, birlikte çay içtikleri Martinez ve Mendez ile cep telefonu çeviri programı aracılığıyla sohbet etti.

İki arkadaş, bir süre Merkez Camisi'nde vakit geçirip fotoğraf da çektirdi.

Martinez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hristiyan olmasına rağmen camilerde vakit geçirmenin hoşuna gittiğini söyledi.

İstanbul'a kadar bisikletle geldiklerini anlatan Martinez, "Oradan da günde 60 kilometre katederek Ağrı'ya geldik. Bu coğrafyalardaki ülkeleri ve milletlerin yaşamını merak ettiğimiz için turu düzenledik. 2 gün sonra buradan İran'a gidip Tebriz'de tarihi yerleri gezeceğiz." dedi.

Ağrı'yı çok sevdiğini dile getiren Martinez, "Buradaki insanlar çok sıcakkanlı. Turumuz oldukça güzel gidiyor. Özellikle Ağrı Dağı'nı görmeyi ve çevresinde vakit geçirmeyi çok istiyoruz. Aylardır devam eden turumuzu İran, Türkmenistan, Kazakistan'dan sonra Çin'de tamamlayıp ülkemize döneceğiz." diye konuştu.

Martinez, Türkiye'de en çok baklava ve çayı beğendiklerini de kaydetti.

