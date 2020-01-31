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İspanya'dan Brexit değerlendirmesi: "Dostlar arasında bir müzakere olmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

İspanya'dan Brexit değerlendirmesi: "Dostlar arasında bir müzakere olmayacak"

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden çıkan İngiltere ile yıl sonuna kadar yürütülecek ekonomik ve siyasi müzakerelerle ilgili, "Dostlar arasında bir müzakere olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

Laya, 31 Aralık'a kadar devam edecek AB ile İngiltere arasındaki geçiş sürecine ilişkin İspanyol televizyonu TVE'ye konuştu.

"AB dışında olmak ile içinde olmak aynı şey değildir. Dışarıda olan dışarıdadır." diyen Laya, "İki taraf arasında 47 yıllık bir birliktelik olsa da geçiş sürecinde dostlar arasında bir müzakere olmayacak. Ticari ilişkilerde dost yoktur, savunulacak çıkarlar vardır." ifadelerini kullandı.

Londra ile Brüksel arasındaki müzakerelerin "kolay olmayacağını" kaydeden İspanya Dışişleri Bakanı, "Unutmamamız gerekir ki İngiltere'nin ticaretinin yüzde 50'sinden fazlası AB ile. Bu, ticaret müzakerelerinde çok ağırlığı olan bir oran." şeklinde konuştu.

İngiltere'ye bağlı olan Cebelitarık özerk yönetimi meselesine de değinen Laya, "Büyük sorunlar çözümlenmese bile bölge halkının ortak refahına yönelik önceliklerin ele alınması gerektiğini" vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Brexit İspanya İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya

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