İspanya’dan Brexit’e Onay İçin ‘Cebelitarık Garantisi’ Şartı

İspanya 1713 yılında İngiltere’ye teslim edilen ancak İspanya’nın hala üzerinde hak iddia ettiği İberya Yarımadası’nın ucunda kalan bölgeyle ilgili konuların Madrid ile Londra arasında ikili ilişkiler çerçevesinde görüşülmesini talep ediyor.

Görüşmelerin başladığı sırada İspanya’nın AB’den sorumlu bakanlık yetkilisi Luis Marco Aguiriano İngiliz yetkililerin İspanya’nın gelecekte Cebelitarık’la ilgili konularda İspanya’ya onay hakkı verilmesi yönündeki talebini kabul ettiğini söylemekle birlikte, bu hususta yazılı bir beyan bulunmadığını da ekledi.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri İngiltere’yle AB arasında yapılan ayrılma anlaşması üzerinde son görüşmelerini yapmak üzere Cuma günü toplanırken, İspanya yetkilileri Cebelitarık’la ilgili uyarılarını yineledi ve İspanya’ya Cebelitarık’ın geleceğine ilişkin söz hakkı garantisi verilmemesi halinde anlaşmaya karşı çıkacaklarını belirtti.

AB’nin Brexit müzakereleriyle ilgili geçen yıl yürürlüğe koyduğu kurallar arasında İspanya’ya söz konusu bölgeyle ilgili kararlarda veto hakkının verilmesi de yer alıyor. Ancak İngiltere ile AB arasında yapılan son ayrılma anlaşmasında Cebelitarık’ın geleceğiyle ilgili bir maddenin eklenmemiş olması İspanyalı yetkilileri endişelendirdi.

Konuyla ilgili Cuma günü açıklama yapan İspanya hükümeti sözcüsü Isabel Celaa, Cebelitarık’la ilgili gelecekte yapılacak olası düzenlemelerin İspanya’nın onayı olmadan yapılmayacağının ‘kesinlikle garanti altına alındığını’ görmek istediklerini ifade etti.

İspanya’nın oy birliğiyle kabul edilme zorunluluğu olmayan mevcut Brexit anlaşmasını veto etme hakkı yok ancak ileride İngiltere ile AB arasındaki serbest ticaret konularına müdahale edebilir. Çünkü AB ile İngiltere arasında gelecekte yapılacak ticaret anlaşmalarının 27 AB üyesi ülkenin tamamı tarafından onaylanması gerekecek.

Bazı İspanyol yetkililer Cebelitarık’la ilgili endişelerini gidermek için mevcut ayrılma anlaşmasında yer alan 184’üncü maddeye ‘İspanya’dan onay alınması şartıyla’ ifadesinin eklenmesinin yeterli olacağını belirtti. Ancak hem İngiltere hem de AB yetkilileri taslağı tamamlanan anlaşmada değişiklik yapılmayacağını söylüyor.