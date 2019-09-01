İspanya'dan içişlerine karışan Fransız milletvekillerine tepki

Fransız milletvekilleri, Katalonya'da yasa dışı olmasına rağmen yapılan bağımsızlık referandumu sonrasında "siyasi seçenekleri nedeniyle yargılanan bazı Katalanların ağır hapis cezası alma riskleri olduğunu ve bazılarının da sürgün edildiğini" ifade etti.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin İspanya'da baskıya uğradığı savunulan yazının altında, sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa partisinin lideri Jean Luc Melenchon ve merkez sağdaki Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği partisinin lideri Jean Christophe Lagarde'nin de isimlerinin olması dikkati çekti.

Fransız milletvekilleri, İspanya devletinin izlediği politikayı, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin "temel özgürlüklerine ve demokrasinin kullanımına saldırı" olarak yorumladı.

Fransa'daki farklı siyasi gruplardan 52 milletvekilinin imzasıyla, Katalonya sorunuyla ilgili İspanya devletini eleştiren bir yazı, haftalık Fransız gazetesi Le Journal du Dimanche'de yayımlandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise Katalonya sorunuyla ilgili görüşlerinden dolayı Fransız milletvekillerini "İspanya'nın gerçeğini görmezden gelmek" ile suçladı.

İspanya haber ajansı EFE'ye açıklama yapan Borrell, "Bu milletvekilleri, Fransa'nın İspanya gibi dost ve komşu bir ülkesinin gerçeklerini görmezden geliyor." ifadelerini kullandı.

Borrell, İspanya'nın bir hukuk devleti olduğunu, yargının bağımsız hareket ettiği bir demokrasisi bulunduğunu ve fikirlerinden dolayı kimsenin hapse atılmadığını söyledi.

Katalonya sorunuyla ilgili geçen mart ayında Fransa'da farklı siyasi partilerden 41 senatör bir manifesto yayımlayıp, benzer bir şekilde İspanya'yı eleştirmişti.

Söz konusu manifestoda, İspanya'yı "ayrılıkçı Katalan siyasetçilere baskı kurmak"la suçlayan Fransız senatörler, İspanya ve Katalonya arasında diyaloğun sağlanması için Fransa ve Avrupa Birliği'nin müdahale etmelerini istemişti.

- Katalonya sorunu

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017 tarihinde Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri 12 Şubat-12 Haziran'da Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılandı.