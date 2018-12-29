İspanya'dan İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine kınama

MADRİD (AA) - İspanya, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Batı Şeria'da 2 binden fazla konut inşa edilmesine onay vermesinin, İspanya tarafından geçmişte olduğu gibi bir kez daha kınandığı bildirildi.

İsrail'in son günlerde Batı Şeria'da konut inşa edilmesine ilişkin kararlarının "Filistin Devleti'nin geleceğini ciddi şekilde yıpratan bir siyaset olduğu ve iki devletli çözümü tehlikeye attığı" vurgulandı.

İspanyol hükümeti, İsrail'e, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan yasa dışı konut inşasına son vermesi çağrısında bulundu.

- İsrail'in yasa dışı yerleşim kararı

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 191 yeni konut inşa etme kararı aldığını duyurmuştu.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi planının İsrail'de nisan 2019'da yapılacak erken seçim öncesinde gündeme gelmesi dikkati çekti.