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İspanya'dan İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 00:09 | Son Güncelleme

İspanya'dan İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine kınama

MADRİD (AA) - İspanya, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Batı Şeria'da 2 binden fazla konut inşa edilmesine onay vermesinin, İspanya tarafından geçmişte olduğu gibi bir kez daha kınandığı bildirildi.

İsrail'in son günlerde Batı Şeria'da konut inşa edilmesine ilişkin kararlarının "Filistin Devleti'nin geleceğini ciddi şekilde yıpratan bir siyaset olduğu ve iki devletli çözümü tehlikeye attığı" vurgulandı.

İspanyol hükümeti, İsrail'e, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan yasa dışı konut inşasına son vermesi çağrısında bulundu.

- İsrail'in yasa dışı yerleşim kararı

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 191 yeni konut inşa etme kararı aldığını duyurmuştu.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi planının İsrail'de nisan 2019'da yapılacak erken seçim öncesinde gündeme gelmesi dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki aylarda yaptığı açıklamalarda, mevcut hükümetin, Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine "en fazla destek veren" hükümet olduğunu belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 220 bin Yahudi yerleşimcinin kaldığı 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

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