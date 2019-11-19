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İspanya'dan mektupla 25 euro gönderip, tahta Troya atı istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:05 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyündeki Troya Müzesi'ne, İspanya'nın Oviedo şehrinde yaşayan Prudencio Antuna Suarez tarafından mektup gönderildi. Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, zarfın içinden 25 euro çıktığını, mektupta Suarez'in, 14 santimlik tahta Troya atı istediğini yazdığını söyledi. Gölcük, Suarez'e hem 25 euroyu hem de atı göndereceklerini belirtti.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyündeki Troya Müzesi'ne, İspanya'nın Oviedo şehrinde yaşayan Prudencio Antuna Suarez tarafından mektup gönderildi. Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, zarfın içinden 25 euro çıktığını, mektupta Suarez'in, 14 santimlik tahta Troya atı istediğini yazdığını söyledi. Gölcük, Suarez'e hem 25 euroyu hem de atı göndereceklerini belirtti.
İspanya Oviedo'dan Troya Müzesi'ne gelen zarfı açan Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, içindeki 25 euro ile mektup ve Troya Ören Yeri'nde bulunan Troya Atı'nın önünde çekilmiş fotoğrafı gördü. Gölcük, Prudencio Antuna Suarez'den gelen mektupta, 14 santimlik tahta Troya atı istediğini yazdığını söyledi. Müze Müdürü Gölcük, "Merakla zarfı açtım ve ilk gördüğüm şey A4 kağıdı üzerine yapıştırılmış 25 euro oldu. A4 kağıdının bir yüzünde Troya Ören Yeri'nde atın önünde fotoğraf çektirmiş yaşlı çift gözüküyordu. Kağıdın ters yüzünde, mektup ve iliştirilmiş para vardı. Prudencio Antuna Suarez, müzedeki mağazamızdan yaklaşık 14 santim yüksekliğinde tahta Troya atı alıp, kendisine kargolamamızı rica etmiş. Binlerce kilometre mesafeden bu merak ve ilgileri beni çok sevindirdi. Kargoyu göndermeye karar verdim; ancak 5 bin kilometre ötedeki bu sevgiye hak ettiği karşılığı göndermek istedim. Mensubu olduğum Yunus Emre Kültürel Diplomasi Akademisi'nden dostlarımla konuyu paylaştım. Değerli sanatçımız Atilla Can, 'Oviedo'ya gidecek kargo için bir eserimi vermek istiyorum' dedi. Hayatımın en güzel anlarından birini yaşadım" diye konuştu.
Müze Müdürü Gölcük, Prudencio Antuna Suarez'in istediği tahta Troya atı ve İspanyolca Troya rehberini, müzedeki mağazadan aldı. Mağazayı işleten Anadolu Kültürel Girişimcilik Şirketi'nin sahibi Ege Bağlıkaya, Troya atı ile Troya rehberini Gölcük'e hediye etti. İspanya vatandaşı Prudencio Antuna Suarez'in 25 eurosu ise kullanılmadı. Tahta Troya atı, Troya rehberi ve 25 euro, kargo ile Suarez'e gönderilecek.

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