MADRİD (AA) - Vatikan'ın Madrid Büyükelçisi Renzo Fratini'nin, verdiği bir demeçte, diktatör Francisco Franco'nun mezar yerini değiştirmek isteyen İspanya hükümetini eleştirmesi diplomatik krize neden oldu.

İspanya'daki görev süresi yaş haddinden sona eren ve bu hafta Roma'ya geri dönecek olan Vatikan'ın Madrid Büyükelçisi Renzo Fratini, bir İspanyol haber ajansına verdiği demeçte, İspanyol hükümetini hedef alarak "Basit bir şekilde, İspanya'da ve dünyada çok fazla sorun varken, neden Franco'yu dirilttiler? Ben, 'Franco'yu dirilttiler.' diyorum. Onu rahat bırakmak daha iyiydi. Halkın ve siyasetçilerin büyük çoğunluğu bu görüşte çünkü onun ölümünden 40 yıl geçti. Onu Tanrı yargılayacak. Bir sivil savaşa neden olan birini hatırlamak daha iyi bir yaşama yardım etmiyor." görüşünü savundu.

Diğer yandan Vatikan Büyükelçisinin bu sözlerine sert tepki gösteren İspanya'daki sosyalist hükümet, Vatikan'a resmi bir protesto notası göndereceğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, bir radyoya verdiği demeçte, "Vatikan Büyükelçisinin sözleri biçim ve derinlik olarak asılsız ve kabul edilemez. Bir Vatikan büyükelçisi, bir diktatörün kalıntılarının çıkarılıp başka yere taşınması gibi çok önemli bir konuya, bir devletin iç meselelerine girmemeli. Vatikan'a resmi protesto notası gönderilecek." şeklinde konuştu.