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  4. İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi.

20.01.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi.

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