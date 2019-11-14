İspanya'nın iadesini istediği eski Katalan bakan, kefaletle serbest bırakıldı

Bu referandumu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinden tutuklu olan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmişti.

Ponsati'nin avukatı Aamer Anwar, yaptığı açıklamada, İspanya'nın talebinin Avrupa çapında yakalama emri uygulamasının kötüye kullanılması olduğunu belirterek, "Mücadelemizi, İspanya'ya gönderilmesi durumunda Clara'nın insan haklarının ihlal edileceği temelinde yapacağız." ifadesini kullandı.

Burada mahkemeye çıkarılan Ponsati, kefaletle serbest bırakılırken, pasaportu da elinden alınmadı. İade talebine ilişkin duruşmanın ise 12 Aralık'ta görülmesine karar verildi.

Soruşturma devam ederken, aralarında Ponsati ile eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un da bulunduğu bazı Katalan siyasetçiler, Avrupa ülkelerine kaçmıştı.

Ekonomi profesörü olan ve İskoçya'daki St Andrews Üniversitesinde ders veren Ponsati, İspanya'nın talebi doğrultusunda mart 2018'de gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Duruşmaların geçen temmuzda başlaması planlanırken, İspanya iade talebini geri çekmişti.

