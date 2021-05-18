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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya en az 5 bin Faslı göçmen giriş yaptı

18.05.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya komşu Fas'tan en az 5 bin göçmen yüzerek ya da yürüyerek giriş yaptı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya en az 5 bin Faslı göçmen giriş yaptı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya komşu Fas'tan en az 5 bin göçmen yüzerek ya da yürüyerek giriş yaptı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, göçmenlerin bir kısmının şişme botlarla, bir kısmının ise denizden yüzerek ya da sınır çitlerini aşıp yürüyerek geldiği belirtildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, göçmenlerin Fas'a geri gönderilmeleri hususunda önlem aldıklarını açıklarken, hali hazırda birçok göçmenin de iadesinin yapıldığını söyledi.

Yerel yetkililer göçmenlerin büyük çoğunluğunun Faslı genç erkeklerden oluştuğunu açıkladı. Bununla birlikte bazı çocuklu ailelerin de kalabalığın içerisinde yer aldığı aktarıldı.

İspanyol medyasında yer alan bazı haberlerde ise Fas güvenlik güçlerinin sınırı geçen göçmenleri durdurmadığı iddia edildi.

Guardian gazetesinin aktardığı habere göre bir kişi de Fas'tan Ceuta'ya geçiş esnasında hayatını kaybetti.

İspanyol hükümeti bölgedeki güvenliği güçlendireceğini açıkladı.

Ceuta ve Melilla bölgede bir süredir Avrupa'ya geçmeyi planlayan Afrikalı göçmenler için bir uğrak yeri oldu.

Geçtiğimiz hafta da 100'den fazla kişi Ceuta'ya yüzerek geçmiş ve refakatsiz ve yaşı küçük olanlar haricinde tüm göçmenler 48 saat içinde Fas'a iade edilmişti.

Harita

Madrid ve Rabat gerilimi

Batı Sahra'nın bağımsızlığı savunan Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi için sahte pasaportla İspanya'ya girmişti.

Bu durum Madrid ve Rabat yönetimleri arasında gerilime neden olmuştu.

İspanyol yetkililer Gali'nin İspanya'ya kabulünün tamamen "insani nedenlerle" olduğunu açıklamasına rağmen, Fas yönetimi olayı "ortaklık ruhu ve iyi komşuluk ruhuna aykırı" olarak yorumlamıştı.

Polisario Cephesi, onlarca yıldır Batı Sahra'nın bağımsızlığı için savaşıyor. 1974'te İspanya'nın Batı Sahra'dan çekilmesiyle birlikte Fas bölgedeki kontrolü sağladı.

Ancak Fas uzun süreler kendileri ile silahlı çatışmalara da giren Cezayir destekli Polisario Cephesi'ni de büyük bir tehdit olarak görmeye devam ediyor.

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