İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya en az 5 bin Faslı göçmen giriş yaptı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya komşu Fas'tan en az 5 bin göçmen yüzerek ya da yürüyerek giriş yaptı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, göçmenlerin bir kısmının şişme botlarla, bir kısmının ise denizden yüzerek ya da sınır çitlerini aşıp yürüyerek geldiği belirtildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, göçmenlerin Fas'a geri gönderilmeleri hususunda önlem aldıklarını açıklarken, hali hazırda birçok göçmenin de iadesinin yapıldığını söyledi.

Yerel yetkililer göçmenlerin büyük çoğunluğunun Faslı genç erkeklerden oluştuğunu açıkladı. Bununla birlikte bazı çocuklu ailelerin de kalabalığın içerisinde yer aldığı aktarıldı.

İspanyol medyasında yer alan bazı haberlerde ise Fas güvenlik güçlerinin sınırı geçen göçmenleri durdurmadığı iddia edildi.

Guardian gazetesinin aktardığı habere göre bir kişi de Fas'tan Ceuta'ya geçiş esnasında hayatını kaybetti.

İspanyol hükümeti bölgedeki güvenliği güçlendireceğini açıkladı.

Ceuta ve Melilla bölgede bir süredir Avrupa'ya geçmeyi planlayan Afrikalı göçmenler için bir uğrak yeri oldu.