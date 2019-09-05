HABER

İspanya'nın Oscar adayı Almodovar'ın "Acı ve Zafer"i

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

92. Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde İspanya'nın adayı yönetmen Pedro Almodovar'ın "Acı ve Zafer" adlı filmi oldu

MADRİD (AA) - İspanya Sinema Akademisi, İspanya'nın Oscar adayının yönetmen Pedro Almodovar'ın Acı ve Zafer (Dolor y Gloria) adlı filmi olduğunu açıkladı.

ABD Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi tarafından düzenlenecek 92. Oscar Ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde İspanya adına yarışacak film belli oldu.

İspanya Sinema Akademisi, yönetmen Almodovar'ın "Acı ve Zafer" adlı filmini seçtiğini duyurdu.

İspanyol yönetmenin "en kişisel filmim" dediği "Acı ve Zafer"in başrollerinde Antonio Banderas ve Penelope Cruz oynuyor.

Cannes Film Festivali'nde de yarışan ve gösterildiği ülkelerde beğeni toplayan Almodovar'ın son filmi ekimde ABD'de de gösterime girecek.

69 yaşındaki Almodovar, Venedik Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı" ödülüne layık görülmüştü.

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar'ı daha önce 2000'de "Annem hakkında herşey" (En İyi Uluslararası Film) ve 2002'de "Konuş onunla" (En İyi Orijinal Senaryo) filmleriyle kazanan Almodovar, 1985'de de "Sinir krizinin eşiğindeki kadınlar" adlı filmiyle "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar adayları arasında yer almıştı.

Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde ön elemeyi geçen ve ilk 9'a kalan filmler 16 Aralık'ta, finale kalanlar ise 13 Ocak 2020'de belli olacak.

İspanya son olarak 2005'te yönetmen Alejandro Amenabar'ın "İçimdeki Deniz" adlı filmiyle "En İyi Uluslararası Film" ödülünü almıştı.

92. Oscar ödülleri, 9 Şubat 2020'de Los Angeles'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
TİKA’dan Hırvatistan’da dostluk spor buluşmasıTİKA’dan Hırvatistan’da dostluk spor buluşması
Kılıçdaroğlu yine gaf yaptıKılıçdaroğlu yine gaf yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya'nın Oscar adayı sinema yönetmen Pedro Almodovar

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran terörist etkisiz hale getirildi

AK Partili ismi kaçıran terörist etkisiz hale getirildi!

Barolardan peş peşe seçim çağrısı gelmişti! Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

Sınırda teröristlerin yeni taktiği böyle görüntülendi!

Son dakika: Sultangazi'de lastik deposunda yangın

İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın!

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye ve ABD'den Suriye sınırında 3'üncü hava devriyesi

Bu fotoğraf servis edildi! Sınırda hareketli dakikalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.